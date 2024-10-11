حسام موافي يكشف أسباب الإصابة بمتلازمة رباعية فالوت -(فيديو)



كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب الإصابة بمتلازمة رباعية فالوت عادة ما يكون في فترة قصيرة بعد الولادة.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه «رب زدني علما»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: « قد يظهر على جلد المولود لون أزرق أو رمادي، كما يمكن سماع صوت أزيز عند الاستماع إلى قلبه باستخدام سماعة طبية، ويُعرف هذا الصوت باسم النفخة القلبية».

وأوضح موافي، أن أسباب الإصابة بمرض رباعي فالوت تتمثل في وجود عيب الحاجز البطيني وجود ثقب بين البطينين السفليين في القلب، مما يؤدي إلى تسرب الدم من جهة إلى أخرى، بالإضافة إلى تضخم عضلات البطين الأيمن.

وأكد موافي، أن الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب له باع كبير في عمليات القلب بمختلف أنواعها، كما أنه يتم إجراء عمليات هذا النوع على يديه.

وأكمل: "يتم علاج رباعية فالوت من خلال إجراء جراحة لإصلاح العيوب الموجودة في القلب، وعادة ما يتم ذلك قبل أن يبلغ الطفل عامه الأول، تتضمن العملية إغلاق الثقب المعروف بعيب الحاجز البطيني باستخدام رقعة جراحية".