وفاة محمود ابوالفيض شيخ الطريقة الفيضية الشاذلية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توفي قبل قليل، الدكتور محمود أبوالفيض شيخ الطريقة الفيضية الشاذلية، عضو المجلس الأعلى لنقابة السادة الأشراف.

ونعى السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الدكتور محمود أبوالفيض عضو المجلس الأعلى للنقابة، ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يرزقه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما نعت، الطريقة الرفاعية الدكتور محمود أبوالفيض، وأعلنت إلغاء أي مظاهر للاحتفال بمولد السيد البدوي، على أن يكون سرادق الطريقة بساحة المولد قاصراً على تلاوة القرآن و وإطعام الطعام.