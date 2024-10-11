إعلان

BBC

وفاة محمود ابوالفيض شيخ الطريقة الفيضية الشاذلية

08:33 م الجمعة 11 أكتوبر 2024

محمود ابوالفيض شيخ الطريقة الفيضية الشاذلية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توفي قبل قليل، الدكتور محمود أبوالفيض شيخ الطريقة الفيضية الشاذلية، عضو المجلس الأعلى لنقابة السادة الأشراف.

ونعى السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الدكتور محمود أبوالفيض عضو المجلس الأعلى للنقابة، ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يرزقه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما نعت، الطريقة الرفاعية الدكتور محمود أبوالفيض، وأعلنت إلغاء أي مظاهر للاحتفال بمولد السيد البدوي، على أن يكون سرادق الطريقة بساحة المولد قاصراً على تلاوة القرآن و وإطعام الطعام.

الدكتور محمود أبوالفيض شيخ الطريقة الفيضية الشاذلية المجلس الأعلى لنقابة السادة الأشراف نقيب السادة الأشراف وفاة محمود أبوالفيض
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حسام موافي يكشف أسباب الإصابة بمتلازمة رباعية فالوت -(فيديو)

إعلان

إعلان