برلماني: الإرادة السياسية القوية كانت المحفز لتسريع إعادة تشغيل قطار التنمية بسيناء

كتب- حسن مرسي:

أعلن النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء، عن إعادة تشغيل خط السكة الحديد الذي يصل إلى مدينة رفح المصرية بعد توقف دام 57 عاماً.

وأوضح أبو حرب، خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أن خط السكة الحديد كان متوقفاً منذ حرب 1967، حيث استغل الجيش الإسرائيلي حينها القضبان الحديدية لصناعة خط بارليف.

وأشار إلى أن بعد انتصار أكتوبر 1973 ورفع العلم المصري على سيناء في عام 1982، بدأت جهود التنمية والتعمير في المنطقة، ولكن تشغيل خط السكة الحديد كان يسير ببطء.

وأكد أبو حرب أن الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي كانت المحفز الرئيسي لتسريع إعادة تشغيل الخط.

وأضاف النائب أنه في فترة وجيزة، وفي أقل من سنتين، تم تشغيل الخط مجدداً، ليعود للعمل لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن، ما يمثل خطوة هامة في تعزيز البنية التحتية والتنمية بشمال سيناء.