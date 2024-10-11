قبل افتتاحها بساعات.. تعرف على أبرز المعلومات عن محطة قطارات بشتيل

كتب- عمرو صالح:

تستعد محافظة الجيزة، خلال الساعات المقبلة لافتتاح محطة قطارات الصعيد "بشتيل"، وذلك بعد أعمال تطوير ورفع الكفاءة الجارية بمحيط المحطة بنطاق أحياء العجوزة والمنيرة الغربية.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن المحطة والتي جاءت كالتالي:-

- تكلفتها بلغت 2.5 مليار جنيه، وساهمت في توفير العديد من فرص العمل حيث قدرت بحوالي 7500 فرصة عمل بالمشروع.

- صممت محطة بشتيل على شكل متحف بالطراز المصري القديم، ليكون مزار ومول تجارى متكامل.

- شُيدت المحطة على 3 أدوار بالاضافة إلى البدروم المخصص للسيارات.

- يتوسط المحطة هرم زجاجي بارتفاع 42 مترا، و 4 مسلات بالقرب من المحطة.

- تُعد محطة بشتيل «تبادلية بين الركاب والبضائع وتربط القاهرة بـ محافظة أسوان.

-تضم 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلى جهة شارع السودان و4 لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر، بالإضافة إلى سكك حوش المحطة وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ (أسوان/إسكندرية - المناشي- البضائع).

- يوجد بالقرب منها محطة مونوريل بخط 6 أكتوبر وموقف أقاليم.

- تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يوميًا.

- جاءت محطة بشتيل 3 أضعاف محطة مصر بإجمالي مساحة المشروع 239 ألف متر مربع 57 فدانا.

- بدأ مرور القطارات من محطة بشتيل الجديدة محطة قطارات صعيد مصر دون الوقوف في المحطة، ضمن مرحلة التشغيل التجريبي للمحطة، تمهيدا لافتتاحها وتشغيلها رسميا.

اقرأ أيضا:

خبير جيولوجي يكشف أهم نقطة لم تستغلها لجنة المفاوضات أمام مجلس الأمن بخصوص سد النهضة – حوار

مسؤول باليونيسيف تكشف دور الإعلام لتحسين الخصائص السكانية

الطفولة والأمومة ينفذ ورشة عمل للأطفال وأسرهم لرفع الوعي بقضايا العنف