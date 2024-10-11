شراقي: أمريكا نجحت في إنقاذ مليون شخص من إعصار ميلتون بهذه الطريقة

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن تجربة الولايات المتحدة في التعامل مع إعصار ميلتون الذي ضرب عددًا من مدنها خلال الساعات الماضية.

وقال "شراقي" في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: "تعرضت ولاية فلوريدا الأمريكية لأقوى إعصار فى التاريخ المسجل ميلتون Milton، ولقد بدء تكوين الإعصار مع ارتفاع درجة الحرارة فى غرب خليج المكسيك مما أدى إلى صعود الهواء إلى أعلى مع انخفاض الضغط، ومزيد من البخر تكونت السحب، وتحرك الهواء فى حركة دائرية عكس عقارب الساعة (فى نصف الكرة الشمالى) مكونة الاعصار الذى تحرك غربا في اتجاه فلوريدا قاطعا حوالى 1500 كم في حوالي 5 أيام".

وتابع: "ازدادت قوته مع اقترابه من الشاطئ الغربي لفلوريدا حتى بلغ أقصى شدة مسجلة وهي الفئة الخامسة التى تزيد فيها سرعة الرياح عن 250 كم/ساعة، مع الأمطار الغزيرة وارتفاع أمواج البحر على المناطق الساحلية، واستغرق حوالى 24 ساعة حتى عبر فلوريدا إلى المحيط الأطلنطى".

وأوضح "شراقي"، أنه باستخدام الأقمار الصناعية ومراكز متابعة الأعاصير تم متابعة إعصار ميلتون منذ تكونه وكان الوقت كافيا لإجلاء بعض سكان فلوريدا من المناطق المتوقع الوصول إليها، رغم شدة الإعصار إلا أن عدد الضحايا لايتناسب أبدا مع حجم الكارثة حيث يقدر بعشرة أفراد أو أكثر قليلا، ولكن حجم الدمار كارثى ربما يصل إلى مئات المليارات من الدولارات، ولولا العلم لوصل عدد الضحايا لأكثر من مليون شخص.

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