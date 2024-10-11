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قبل افتتاحها رسميًا خلال ساعات.. محافظة الجيزة جاهزة لاستقبال رواد محطة بشتيل

07:47 م الجمعة 11 أكتوبر 2024

محطة سكك حديد بشتيل

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
تستعد محافظة الجيزة، لافتتاح محطة قطار بشتيل خلال الساعات القليلة المقبلة.

وانهت المحافظة، أعمال تطوير ورفع الكفاءة الجارية بمحيط محطة بشتيل بنطاق أحياء العجوزة والمنيرة الغربية.

وتابعت أجهزة محافظة الجيزة الصيانة الدورية لمحطة بشتيل وإبراز المظهر الحضارى وإضفاء العناصر الجمالية بمختلف الطرق والمحاور المؤدية للمحطة.

وسيرت محافظة الجيزة دوريات للنظافة والإشغالات على مدار اليوم للحفاظ على مستوى النظافة ومنع الإشغالات وتحسين الرؤية البصرية الخاصة بمنظومة الإعلانات بالشوارع وواجهات المحال.

واتخدت الإدارة العامة للمرور بالجيزة إجراءات لتطوير المخططات المرورية لتسيير الحركة المرورية بالمحاور والطرق المحيطة بمحطة بشتيل.

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