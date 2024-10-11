حدث في 8 ساعات| العمل تعلن عن توفير 3000 فرصة للشباب.. وقطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان محمد جبران وزير العمل، عن توفير 3000 فرصة عمل للشباب.. وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مدى تأثر مصر بإعصار ميلتون، الذي ضرب ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

خلال ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه في الجيزة عن بعض القرى التابعة لمركز أطفيح.

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هل تتأثر مصر بإعصار ميلتون؟.. الأرصاد توضح

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مدى تأثر مصر بإعصار

ميلتون، الذي ضرب ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية

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رواتب مجزية.. 3 آلاف وظيفة بمحطة الضبعة النووية - الشروط والتخصصات

أعلن محمد جبران, وزير العمل، اليوم الجمعة عن توفير 3000 فرصة عمل للشباب بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات في عدد من التخصصات، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح.

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محافظ الجيزة: تقديم الخدمات الصحية لـ 174 ألف مواطن ضمن مبادرة "بداية"

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الأنشطة الخدمية التي تقدمها المبادرة الرئاسية "بداية " والتى تسخر المحافظة جميع إمكانياتها من أجل تحقيق أهداف المبادرة، والتي تأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية

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وزير الكهرباء: خطة شاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء محطات التوليد

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الصحة: إغلاق عيادة جلدية يديرها أجانب مخالفة لاشتراطات التراخيص في مدينة نصر

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وزير الري: مشروعات الري الحديث تسهم في ترشيد المياه وتعزيز الإنتاجية في الزراعة

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إرجاء رحلات وارتفاع أسعار.. التفاصيل الكاملة لنقص مقاعد الطيران بموسم العمرة

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تفاصيل لقاء وزيرة البيئة مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة

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