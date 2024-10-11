منافذ حياة كريمة تبدأ توزيع اللحوم بأسعار مخفضة بالقاهرة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، عن افتتاح عدد من المنافذ المتحركة لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة بعدة مناطق بالقاهرة والمحافظات، حيث يتم حاليًا أعمال التوزيع بمنافذ القاهرة.

وأضافت المؤسسة، بحسب بيانها، أن بعض المنافذ التي تشهد أعمال التوزيع الآن، منها: منفذ بحدائق القبة - شارع مصر والسودان، أمام البريد المصري، ومنفذ آخر بميدان السيدة عائشة.

وأوضحت أنه تم توفير منفذين بمدينة بدر أحدهما بالحى الاول بجوار مركز شباب مدينة بدر ومنفذ وطنية مسجد المنعم، والآخر ، بالقرب من مسجد الرضوان.

وأشارت حياة كريمة، إلى أن منافذها بالقاهرة توفر اللحوم بأسعار 185 جنيه للكيلو، ولحوم بلدى مجمدة ب210 جنيه للكيلو، كما توفر الشوادر بالمحافظات اللحوم الطازجة ب 310 جنيه للكيلو.

وافتتحت مؤسسة حياة كريمة، عدد من المنافذ المتحركة بالقاهرة، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة، وحرصت المؤسسة على التواجد بأماكن متنوعة لتوفير اللحوم لأكبر عدد من المواطنين.