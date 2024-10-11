السيطرة على حريق محدود بمحيط مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي، السيطرة على حريق محدود نشب ببعض المخلفات الموجودة خارج حدود مطار القاهرة الدولي.

وأضافت الشركة، بحسب بيانها، الجمعة، أنه على الفور قامت عناصر الحماية المدنية التابعة للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى المسئوله عن تأمين وحماية المطار من الداخل والخارج، بالسيطرة على الحريق وقت حدوثه.

وأوضحت أنه تم تم إخماد الحريق فى الحال، بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني بالشركة دون وقوع أية خسائر أو إصابات.