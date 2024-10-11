إرجاء رحلات وارتفاع أسعار.. التفاصيل الكاملة لنقص مقاعد الطيران بموسم العمرة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أن موسم العمرة يشهد أزمة بسبب تقليل مقاعد رحلات الطيران للعمرة من قبل السلطات السعودية، مما أدى إلى زيادة أعداد الحجوزات وحدوث تكدس في المطارات، قائلًا:"بعض رحلات العمرة 2024 شهدت ترحيلًا لمواعيدها الخاصة من 4 إلى 5 ساعات بسبب التكدس.

وقال عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات لمصراوي، إن أسعار رحلات الطيران الإضافية المتاحة حاليًا للعمرة مرتفعة مقارنةً بالأسعار الطبيعية التي تعتمد عليها الشركات في برامجها، لافتًا إلى الشركات لا تلجأ إلى بدائل الطيران للعمرة مثل العمرة البرية بسبب الفارق الكبير في الأسعار، حيث قد يصل فرق التذكرة بين الطيران والبري إلى 5000 جنيه، وهو فارق كبير، مما يجعل المعتمرين يفضلون رحلات الطيران.

وأشار أحمد وحيد، إلى أن هناك حاجة ماسة لتوفير رحلات إضافية وزيادة عدد الخطوط الجوية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة تثبيت الأسعار وعدم تغييرها، قائلًا:"بعض الشركات قد تضطر لرفع الأسعار نتيجة ارتفاع التكاليف، مما قد يرفضه العملاء، ويؤدي إلى خسائر للشركات وانخفاض الأعداد".

وأكد "وحيد"، أن الشركات تطالب بزيادة الرحلات للخطوط المنتظمة، وتقليل أسعار التذاكر للعمرة البرية، وفتح المجال البحري مع توفير المراكب والموافقات الأمنية اللازمة، لافتًا إلى أن الأزمة في طريقها إلى الحل خلال الأيام المقبلة مع انخفاض أعداد المسافرين بدءًا من 20 أكتوبر 2024.

وكان مصدر بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، كشف عن وجود أزمة حاليًا بين الشركات تتعلق بعدم وجود حجوزات طيران مباشرة كافية لنقل المعتمرين المصريين، مؤكدًا أن الغرفة تبحث حاليًا حل هذه الأزمة.

وأشار إلى أن مقاعد الطيران المتاحة حاليًا لا تفي بالاحتياجات المتزايدة للمعتمرين، مما يستدعي تدخل السلطات السعودية لزيادة عدد هذه المقاعدـ، مشيرًا إلى أن الأحداث التي شهدها موسم الحج السابق، وتأخر موسم العمرة الحالي، بالإضافة إلى انشغال الشركات بقيمة خطاب الضمان، تُعتبر من الأسباب الرئيسية وراء هذه الأزمة الحالية.

يذكر أن عدد الشركات التي تنظم موسم العمرة الجديد حتى الآن يصل إلى 700 شركة، وتجاوزت أعداد المعتمرين الـ50 ألف.

وانطلقت رحلات العمرة لهذا الموسم منذ 25 سبتمبر 2024، وبدأت في الانتظام بداية أكتوبر الحالي، بعد أن أنهت معظم شركات السياحة إجراءات التوثيق الخاصة بها.

أسعار العمرة 2024

العمرة الاقتصادية: تتراوح بين 30 إلى 50 ألف جنيه، وتختلف حسب البرنامج والفندق.

العمرة الـ5 نجوم: تتراوح بين 50 ألف إلى 80 ألف جنيه، أيضًا حسب البرنامج والفندق.

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