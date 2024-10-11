خلال ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه في الجيزة عن بعض القرى التابعة لمركز أطفيح.

وبحسب بيان شركة مياه الشرب، فإن أماكن قطع المياه في الجيزة بأطفيح، تشمل :"صول، الخرمان، الكريمات، البرمبل، مسجد موسى، ونزلة ترجم".

ويستمر موعد قطع المياه في الجيزة لمدة 7 ساعات، بدءًا من الساعة 11 مساء يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت 12 أكتوبر 2024.

ويعود سبب قطع المياه في الجيزة إلى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقطر 400 مم على جسر ترعة صول، وهو المشروع الذي يخدم قريتي صول ونزلة ترجم، وهما ضمن أماكن قطع المياه في الجيزة.

وأشارت الشركة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب في أماكن قطع المياه في الجيزة لضمان تلبية احتياجات السكان خلال موعد قطع المياه

ودعت الشركة المواطنين للتواصل عبر الخط الساخن 125 عند الحاجة لطلب سيارات المياه.