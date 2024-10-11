هل تتأثر مصر بإعصار ميلتون؟.. الأرصاد توضح

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مدى تأثر مصر بإعصار ميلتون، الذي ضرب ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

وقالت إن الاختلاف في توزيعات الضغط الجوي والطبيعة الجغرافية والمصادر الهوائية تجعل مصر بمنأى عن تأثيرات الأعاصير التي تتكون عادة في المحيطات.

وأشارت إلى أن مصر لن تتأثر بإعصار ميلتون، مشيرة إلى أن الاختلاف في توزيعات الضغط الجوي والطبيعة الجغرافية والمصادر الهوائية تجعل مصر بمنأى عن تأثيرات الأعاصير التي تتكون عادة في المحيطات.

وأضافت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، أن قوة الإعصار بدأت تتلاشى بشكل كبير فور وصوله إلى سواحل فلوريدا.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر ليست عرضة لتكوّن الأعاصير بشكل عام، حيث أن الأعاصير تنشأ في المناطق المطلة على المحيطات والمساحات المائية الواسعة، ونظرًا لعدم وجود محيطات بجوار مصر، فإن البلاد لا تتعرض للأعاصير مثل إعصار ميلتون.

وأشارت عضو هيئة الأرصاد، إلى أن إعصار ميلتون كان من الفئة الخامسة، وهي أعلى تصنيف للأعاصير، ويستند هذا التصنيف إلى سرعة الرياح.

وتابعت الدكتورة منار غانم، أن الإعصار بدأ في فقدان قوته عند وصوله إلى اليابسة، حيث انخفض تصنيفه إلى الفئة الثالثة عند ضربه ولاية فلوريدا، ويواصل الآن في التلاشي.

ولفتت "غانم"، إلى أن الأعاصير تتكون على سطح المحيطات، حيث تكتسب طاقتها من التسخين الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة فوق 28 درجة مئوية، ومع تزايد سرعة الرياح وتحول المنخفضات الجوية إلى عواصف، تزداد قوة الإعصار، ومع ذلك، تفقد الأعاصير مصدر تغذيتها عند وصولها إلى اليابسة، مما يؤدي إلى انخفاض قوتها تدريجيًا.

وأكدت المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر بعيدة تمامًا عن التأثر بالأعاصير بفضل موقعها الجغرافي المطل على البحر الأحمر والمتوسط، وهو ما يحد من احتمالية وصول مثل هذه الظواهر الطبيعية إليها، مشيرة إلى أن الأعاصير تتكون بشكل أساسي في المناطق المطلة على المحيطات، وهو ما يجعل مصر محمية من تأثيرها.

وأكملت عضو هيئة الأرصاد، قائلًا: سرعة الرياح في إعصار ميلتون تجاوزت 270 كيلومترًا في الساعة، مع قيم ضغطية منخفضة وصلت إلى أقل من 900 مليبار في بعض مراحله، والإعصار مر بمراحل تطور بدءًا من الفئة الأولى وصولًا إلى الفئة الخامسة، ومن المتوقع أن يتلاشى الإعصار بالكامل خلال اليومين القادمين.

وأكدت الدكتورة منار غانم، أن مصر ليست مهددة بمثل هذه الأعاصير القوية بفضل موقعها الجغرافي، والذي يحميها من التأثيرات المباشرة لهذه الظواهر الطبيعية.

وإعصار ميلتون هو إعصار قوي تشكل في المحيط الأطلسي، والذي صنف في البداية كإعصار من الفئة الخامسة، وهي فئة أقوى الأعاصير.

وضرب إعصار ميلتون اليابسة في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث وصل إلى الفئة الثالثة، مخلفًا وراءه مسارًا من الفيضانات والدمار.

وضرب الإعصار سواحل ولاية فلوريدا، حيث وصل إلى الفئة الثالثة عند اقترابه من اليابسة، مصحوبًا برياح عاتية وأمطار غزيرة وفيضانات فجائية.