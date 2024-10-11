رواتب مجزية.. 3 آلاف وظيفة بمحطة الضبعة النووية - الشروط والتخصصات

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران, وزير العمل، اليوم الجمعة عن توفير 3000 فرصة عمل للشباب بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات في عدد من التخصصات، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية، بمحافظة مرسى مطروح.

وقال "جبران"، إن التقديم علي هذه الفرص يبدأ من اليوم، ولمدة 10 أيام، على رابط خاص، بالموقع الرسمي للوزارة.

وأكد وزير العمل، أن الزيارة التي قام بها نهاية شهر "أغسطس الماضى 2024" إلىالمشروع ولقائه مع ممثلي الشركات المصرية، والأجنبية العاملين على إنشاء "المحطة النووية"، استهدفت تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المشروع العملاق، وتوفير عمالة ماهرة ومُدربة.

وأوضح أنه في وقت سابق وبالتحديد يوم 21 سبتمبر 2024 الماضي أعلنت الوزارة عن توفير 6200 فرصة عمل للشباب، في أحد المشاريع الأخرى، داخل محطة الضبعة النووية، وفي مهن مختلفة.

وأشار إلى أن الوزارة ومديرياتها تكثف كل الجهود لتوفير فرص عمل ،خاصة في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

تتوفر فرص العمل الجديدة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية التي تحتاج الأن إلى 3000 شاب للعمل فى تخصصات: حداد مسلح، ونجار مسلح، وعامل خرسانة فورمجى، وحجار، ونجار شدة معدنية.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، أنه يمكن التقديم على فرص العمل هذه عن طريق الدخول على موقع الوزارة الرسمي من هنا ،ثم الضغط على باب "تسجيل البيانات على فرص العمل بالضبعة"،أو الدخول مباشرة للتسجيل على رابط ..اضغط هنا.

وقالت إن مميزات وشروط فرص العمل ااجديدة والأوراق؛ كما يلي:

1- شهادة قياس مهارة بالمهنة المتقدم عليها.

2 - العمل 8 ساعات يوميا، إضافة إلى ساعة إضافي وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين.

3- العمل 6 أيام أسبوعياً.

4- يتوفر سكن ووسيلة انتقال للعمل والعودة.

5- هناك 3 وجبات كل يوم .

6- مرتبات مجزية وبدلات.

ويمكن التواصل من خلال أرقام الهواتف التالية : ( واتس آب ) : 01553700906 – 01271817923 ..