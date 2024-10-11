محافظ الجيزة: تقديم الخدمات الصحية لـ 174 ألف مواطن ضمن مبادرة "بداية"

ريم بسيوني: الغزالي واحد من أهم عشر مفكرين في العالم

حرارة وبرودة في هذا التوقيت.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، الأنشطة الخدمية التي تقدمها المبادرة الرئاسية "بداية " والتى تسخر المحافظة جميع إمكانياتها من أجل تحقيق أهداف المبادرة، والتي تأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات، وأنشطة، وبرامج متنوعة، تستهدف جميع الفئات العمرية منذ الولادة وحتى الكبر، بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

واطلع "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الجمعة، على تقارير الأداء في مجال الصحة، حيث قدمت مديرية الشئون الصحية الخدمة الصحية لــ 174 ألف و684 مواطن خلال يومان شملت مبادرات 100 صحة، وعمليات جراحية، وصرف ادوية، وتطعيمات، وخدمات تنظيم الأسرة ورعاية حوامل، وحضانات ورعاية مبتسرين، وجلسات كيماوى، وعلاج طبيعى، وأسنان، وأشعة، ورعاية مركزة، والطوارئ والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات.

وفى مجال مكافحة الإدمان، تم تنفيذ قوافل طبية بجزيرة محمد بالتنسيق مع جامعة القاهرة وبرامج وقائية وندوات توعية عن الإدمان والمخدرات للنشء بمراكز شباب كفر زهران المرازيق وميت رهينة والشوبك الغربى بمركز ومدينة البدرشين ومبادرة أخرى بميدان الجيزة بحضور 1900 شاب وفتاة.

وفى مجال الشباب والرياضة، قامت المديرية بعمل جلسات برلمانية ولقاءات تثقيفية وندوات وتدريبات للفتاة وقوافل تثقيفية بحضور ومشاركة 600 شاب وفتاة بمراكز شباب الشيخ زايد والحوامدية والبدرشين وبشتيل والحوامدية، بالإضافة إلى إطلاق مهرجان اللياقة البدنية للألعاب الشعبية بمركز شباب كفر طهرمس بحضور 50 شاب.

كما قامت مديرية العمل بتدريب 40 متدربة من الفتيات بمركز التدريب المهني بمنشأة البكاري على الخياطة والتفصيل لاكسابهم الخبرات، وفتح آفاق عمل لهم في إطار دعم المشروعات المتناهية الصغر.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية بتوزيع 200 كرتونة مواد وسلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى الشرفا وصول وباجه الشيخ بمراكز الصف والعياط وأطفيح.

وفى مجال التموين، شددت المديرية الرقابة والمرور على كل المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود والعمل على ضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين سواء فى الأنشطة التموينية أو الاسواق الحرة وتوافر السلع ومتابعة الأفران البلدية بالمحافظة ومن خلال حملات تموينية بالمنيرة الشرقية والغربية ومدينة الحوامدية على المخابز تم من خلالها ضبط 5 أجولة دقيق بلدي وضبط 1200 سلعة مجهولة المصدر وتحرير 6 محاضر وتوفير 2000 رغيف بلدى لقرية الشيخ عتمان بجوار المخبز المتوقف بمدينة الحوامدية.