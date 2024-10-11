الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد في هذا الموعد - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة على كافة المحافظات.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن فصل الخريف يتسم بالتقلبات الجوية الحادة، وهذا ما نراه خلال الأيام الحالية من تغييرات مناخية بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة ووجود شبورة مائية وسحب.

وتابعت: هناك تباين في درجات الحرارة في فصل الخريف في اليوم الواحد، كما أن هناك انخفاض في نسب الرطوبة على كافة الأنحاء.

وأوضحت منار غانم، أن هناك ارتفاعا في قيم درجات الحرارة عن معدل الحرارة الطبيعي في الوقت الحالي، والعظمى على القاهرة الكبرى بين 32 إلى 33 درجة خلال فترة النهار.

وأكملت: هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يزيد من فترات سطوع الشمس، والعكس يحدث في فترات الليل حيث يحدث انخفاض في قيم درجات الحرارة ، بالإضافة إلى الشعور بالبرد في الساعات الأولى من الصباح.

وأشارت الأرصاد، إلى أنه بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل سيكون هناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة، بالإضافة إلى وجود أمطار طفيفة على بعض السواحل الشمالية.

ولفتت منار غانم إلى أن مصر ليست عرضة للأعاصير المدمرة، وهي في مأمن وبعيدة تماما عن إعصار ميلتون ولن يكون هناك قلق منه.