الصحة: إغلاق عيادة جلدية يديرها أجانب مخالفة لاشتراطات التراخيص في مدينة نصر

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيًا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، وتقديم خدمة صحية ذات جودة، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من حملة المرور الميداني، التي استهدفت محافظة القاهرة، تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص والعلاج الحر بالقاهرة، وهيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين بوزارة الداخلية. حيث تم إغلاق عيادة جلدية وتناسلية مخالفة لاشتراطات التراخيص الصادرة لها بشارع حسن المأمون في منطقة شرق مدينة نصر.

من جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى أن اللجنة رصدت العديد من المخالفات، منها: "أن العيادة صدر لها ترخيص للعمل كعيادة عظام، وتعمل بتخصص مخالف لاشتراطات التراخيص، ويعمل بها عمالة أجنبية غير مؤهلة، كما يتم مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، ولا تُطبَّق سياسات مكافحة العدوى.

كما تم ضبط عدد من الأدوية المهربة وغير المسجلة بهيئة الدواء المصرية، وأخرى مجهولة المصدر داخل العيادة"، مؤكدًا أنه تم على الفور إصدار قرار بإغلاق العيادة حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

وأشار "زكي" إلى حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.