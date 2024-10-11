برلمانية: البيان الثلاثي المصري الصومالي الإريتري حمل رسالة مهمة لصالح الأمن القومي

كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالبيان الثلاثي بين مصر والصومال وإريتريا، وما تضمنه من مواقف محددة تؤكد صلابة العلاقة بين الدول الثلاثة.

وأكدت البرلمانية، أن البيان حمل عددًا من الرسائل، أهمها قوة مصر في القارة الأفريقية، والعلاقة القوية مع كافة الدول، وهو الأمر الذي يؤكد ثقة المنطقة في قدرات مصر على كافة المستويات.

وأشارت "سلامة"، إلى أن التمسك بوحدة كل دولة، ورفض أي تدخلات خارجية من شأنها زعزعة الاستقرار أمر في منتهى الأهمية، ويكشف دراية الدول الثلاثة بالمخاطر التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الحالي.

وقالت عضو مجلس النواب: تحية للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، والذي نجح بجدارة في استعادة الدور الريادي لمصر في المنطقة الأفريقية.

وأكدت النائبة أمل سلامة، أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد مزيدا من التنسيق والتفاهمات، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير في الحفاظ على الأمن القومي الإفريقي.