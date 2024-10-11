نشرة التوك شو| تعديلات قانون البناء الموحد والتعليم تكشف نتائج تطوير نظام التقييم

كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

السجيني: التخطيط العمراني يحتاج نظرة لمفهوم الحيز والزمام

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الحكومة ستجري تعديلات في قانون البناء الموحد؛ لحل مشكلة الإحلال والتجديد في البناء، وعلى الزراعة توفير البدائل لمواجهة البناء على الأراضي الزراعية.

وقال السجيني، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن التخطيط العمراني في مصر يحتاج نظرة لمفهوم الحيز والزمام وكيفية تحديده وضوابطه، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة هي المسئولة عن موافقات تراخيص الأبنية الخارجة عن الحيز العمراني.

مصطفى بكري يوضح دلائل زيارة الرئيس السيسي إلى إريتريا

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإريتريا وعقد القمة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال ستعود بالنفع على الدولة المصرية، خاصة في القضايا الإقليمية وعلى رأسها مياه النيل

وأضاف مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد: في كل الأحوال مواقفها واضحة ومحددة، وهي عدم التفريط عن حقها في مياه النيل، وهذا أمر معروف على مر السنين، منوها أن

خالد الجندي: هذه المعاملات فى البيع والشراء نزعت البركة من البعض

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك خلطًا كبيرًا بين الحلال والحرام في المعاملات التجارية التي تحدث بين بعض الناس في الوقت الراهن.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن كل فرد، سواء كان رجلًا أو امرأة، يشارك في عمليات البيع والشراء، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية.

أمين الفتوى: الموسيقى حلال أصوات خلقها الله

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الفتوى المصرية، إذا كان الغناء مقترنًا بالكلام الفاحش أو البذيء أو الأنغام التي تدعو إلى الفحش أو إلى مفاسد الأخلاق، فلا شك أن لا أحد يبيح أبدًا مفاسد الأخلاق، ولا الفحش، ولا الكلام البذيء، ولا أي شيء من ذلك

وأضاف الورداني، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس": أما بالنسبة للموسيقى والغناء، فما هو الوضع؟ الموسيقى، في الأصل، هي محاكاة لأصوات خلقها الله سبحانه وتعالى، لذا، يمكن القول إن الموسيقى في أصلها حلال، ولكن إذا استخدمت الموسيقى فيما حرمه الله، فهنا تكون المشكلة، الحرام هو ما حرمه الله، وليس الموسيقى نفسها، إذا استُخدمت الموسيقى فيما حرمه الله، يصبح هذا الاستخدام هو الحرام.

متحدث التعليم: تطوير نظام التقييم ليصبح أكثر شمولية وتركيزًا على المهارات والقدرات

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في مواجهة التحديات التي كانت تواجه العملية التعليمية، خاصة فيما يتعلق بمشكلة انضباط الطلاب والكثافة الطلابية.

وأوضح زلطة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "أون" أن الوزير محمد عبداللطيف وضع خطة شاملة لمعالجة هذه التحديات، وشملت هذه الخطة إجراء العديد من الزيارات الميدانية للمدارس للاطلاع على الوضع عن قرب والعمل على إيجاد حلول عملية.

استشاري حالات حرجة: القلب ينكسر فى هذه الحالات

حذر الدكتور باسم عادل، استشاري طب القلب والأوعية الدموية والحالات الحرجة، من خطورة الضغوط النفسية على صحة القلب، مؤكداً أن الحزن الشديد والصدمات النفسية يمكن أن تؤدي إلى ما يعرف بـ "متلازمة القلب المنكسر".

وأوضح استشاري طب القلب خلال حواره ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، أن هذه المتلازمة تحدث نتيجة استجابة الجسم الشديدة للضغوط النفسية، حيث تفرز هرمونات التوتر بكميات كبيرة مما يؤدي إلى تقلصات شديدة في الشرايين التاجية، والتي تغذي عضلة القلب، وقد تسبب هذه التقلصات الشديدة أعراضاً مشابهة لأعراض النوبة القلبية، مثل ألم في الصدر وضيق في التنفس.