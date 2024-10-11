غير كافية.. مصدر يكشف لمصراوي عن أزمة بشأن تذاكر رحلات العمرة

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن وجود أزمة حاليًا بين الشركات تتعلق بعدم توفر حجوزات طيران مباشرة كافية لنقل المعتمرين المصريين.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ "مصراوي"، أن الغرفة تبحث حاليًا حل هذه الأزمة، حيث من المقرر عقد اجتماع قريب مع شركة مصر للطيران للوصول إلى حل مناسب.

وأشار إلى أن مقاعد الطيران الحالية لا تفي بالاحتياجات، ويجب على السلطات السعودية زيادة عددها.

ولفت إلى أن ما حدث في موسم الحج السابق، وتأخر موسم العمرة الحالي، وانشغال الشركات في قيمة خطاب الضمان، يُعد من الأسباب وراء هذه الأزمة.

يذكر أن عدد الشركات التي تنظم موسم العمرة الجديد حتى الآن يصل إلى 700 شركة.

وانطلقت رحلات العمرة لهذا الموسم منذ 25 سبتمبر 2024، وبدأت في الانتظام بداية أكتوبر الحالي، بعد أن أنهت معظم شركات السياحة إجراءات التوثيق الخاصة بها.

أسعار العمرة 2024

العمرة الاقتصادية: تتراوح بين 30 إلى 50 ألف جنيه، وتختلف حسب البرنامج والفندق.

العمرة الـ5 نجوم: تتراوح بين 50 ألف إلى 80 ألف جنيه، أيضًا حسب البرنامج والفندق.

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