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راتب مجزي وتأمينات وبدل مواصلات.. تعرف على فرص العمل المتاحة في الجيزة

07:00 ص الجمعة 11 أكتوبر 2024

محافظة الجيزة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن فرص عمل متاحة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، وذلك للشباب في مطاعم بون ابيتي.

تخصصات فرص عمل الجيزة

وجاءت تخصصات وشروط فرص العمل المتاحة، كما يلي:

- نائب مدير فرع "السن لا يزيد عن 40 عام - خبرة لا تقل عن 3 أعوام في مجال الفنادق والمطاعم".

- طباخ وجبات سريعة - ويتر - كابتن - كاشير - أوردرتكير - دليفري - باريستا - استيوارد "مؤهل متوسط أو عالي - السن لا يزيد عن 35 عام - خبرة أو بدون".

مميزات فرص العمل في الجيزة

وجاءت مميزات فرص العمل في الجيزة، كما يلي:

- راتب شهري مجزي.

- تأمينات اجتماعية.

- رعاية صحية.

- زيادات سنوية.

- بدل مواصلات.

- فرص للترقيات.

- إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر.

- إجازات سنوية.

- وجبة يومية.

ويمكن للراغبين في الاستفسار عن الوظائف المطلوبة، التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825- 35711198"، علمًا بأن عنوان الجهاز: 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي - الدور الثاني.

فرص عمل في الجيزة

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