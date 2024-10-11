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BBC

حرارة وبرودة في هذا التوقيت.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

08:00 ص الجمعة 11 أكتوبر 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت هيئة الأرصاد"، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها رياح.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الخميس، إن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

وأضافت "الهيئة"، أنه يسود الـ6 أيام القادمة، طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن طقس الـ6 أيام القادمة، يشهد رياحًا معتدلة، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الأرصاد
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