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بحضور 150 طبيبًا.. نقابة أطباء الأسنان تنظم يوم علمي بمشاركة النقابات الفرعية

11:58 م الخميس 10 أكتوبر 2024

نقابة أطباء الأسنان تنظم يوم علمي بمشاركة النقابات

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أقامت النقابة العامة للأسنان ومستشفى جراحات اليوم الواحد يوم علمي، بمشاركة أكثر من 150 طبيب أسنان من مختلف محافظات مصر.

شهد اليوم حضور عدد من الشخصيات البارزة في المجال الطبي، منهم الدكتور أحمد مبروك، نقيب أطباء الأسنان، الدكتور أسماء الجويلي، مديرة مستشفى اليوم الواحد، الدكتور أحمد جمال، مدير مركز الأورام بقنا، الدكتور حسام علوان، رئيس قسم جراحة الوجه والفكين، والدكتور إسلام قاسم.

وشهدت الفعاليات، إلقاء العديد من المحاضرات المتخصصة التي تناولت أحدث تقنيات طب الفم والأسنان، مما ساهم في تعزيز معارف المشاركين وتطوير مهاراتهم.

وفي إطار دعم الكوادر الطبية في صعيد مصر، تم توقيع اتفاقية تعاون مهمة بين مينا رؤوف وهبه استشاري التسويق وتطوير الأعمال ونقابة أطباء الأسنان ممثلة في الدكتور أحمد مبروك النقيب.

كما ألقى مينا رؤوف وهبه استشاري التسويق وتطوير الأعمال، محاضرة علمية خلال اليوم العلمي حول التسويق في مجال طب الأسنان (Dental Marketing)، حيث قدم استراتيجيات حديثة في كيفية تسويق خدمات أطباء الأسنان باستخدام الأدوات الرقمية وأحدث الوسائل التكنولوجية.

النقابة العامة للأسنان مستشفى جراحات اليوم الواحد نقيب أطباء الأسنان مستشفى اليوم الواحد، الدكتور
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