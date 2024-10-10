كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

احتفلت الكاتبة ريم بسيوني بإطلاق روايتها الجديدة "الغواص"، التي تتناول خلالها سيرة الإمام الغزالي.

وقالت ريم بسيوني: الغزالي واحد من أهم عشر مفكرين في العالم، وكان صوفيا وفيلسوفا، وقد بدأت رحلتي معه منذ سن الثامنة عشر، ثم قرأت «المنقذ من الضلال» فجذبني إليه أكثر.

وحول فترة العمل في كتابة الرواية قالت بسيوني: استغرقت كتابة الرواية 6 سنوات، مشيرة إلى أن أبرز وصايا الغزالي هي الإخلاص، وأنها تعلمت منه الكثير، منها طريقة تفكيره المنهجية، وكان لديه من القوة العقلية لينتقد ويقيم أسلوب الفقه.

وأكدت بسيوني أن سيرة الغزالي المنشورة عبر الإنترنت بها الكثير من المغالطات.

وقد أكدت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر، على أهمية هذه الرواية في إثراء الساحة الثقافية.

وأثنت داليا، على إبداعات بسيوني التي تساهم في تشجيع القراءة.

"تُعتبر رواية "الغواص" للكاتبة ريم بسيوني رحلة عميقة في حياة الإمام الغزالي وفكره. وقد سلطت الرواية الضوء على جوانب مختلفة من شخصية الغزالي، بما في ذلك رحلته الصوفية وعلاقته بالفلسفة، وحظيت الرواية بإشادة واسعة من النقاد والجمهور.

وريم بسيوني أستاذة لغويات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، صدر لها العديد من الروايات بينها «دكتورة هناء، وسبيل الغارق، والحلواني وماريو وأبو العباس».