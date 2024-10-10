إعلان

BBC

شبورة مائية وبرودة في هذا التوقيت.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

09:57 م الخميس 10 أكتوبر 2024
  • عرض 5 صورة
    الطقس
  • عرض 5 صورة
    الطقس
  • عرض 5 صورة
    الطقس
  • عرض 5 صورة
    الطقس
  • عرض 5 صورة
    الطقس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا الجمعة تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت أن حالة الطقس غدا تشهد رياحًا معتدلة، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الأرصاد درجات الحرارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رحلة عاهد: من بساتين الكرز إلى النزوح والدمار في لبنان
بعد أنباء طلاقها.. أول منشور من نانسي عجرم
رويترز: دول خليجية تضغط على واشنطن لمنع هجوم إسرائيلي على مواقع النفط الإيرانية