شبورة مائية وبرودة في هذا التوقيت.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، إنه يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدا الجمعة تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت أن حالة الطقس غدا تشهد رياحًا معتدلة، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.