مصطفى بكري يوضح دلائل زيارة الرئيس السيسي إلى إريتريا

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإريتريا وعقد القمة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال ستعود بالنفع على الدولة المصرية، خاصة في القضايا الإقليمية وعلى رأسها مياه النيل

وأضاف مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد: في كل الأحوال مواقفها واضحة ومحددة، وهي عدم التفريط عن حقها في مياه النيل، وهذا أمر معروف على مر السنين، منوها أن

ونوه بكري أن الرئيس السيسي أشار خلال حضوره تفتيش الحرب في مدينة الإسماعلية للجيش الثاني الميداني أن مهمة القوات المسلحة هي الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها، وأن مصر لا تملك أجندة خفية ضد أحد، وأن السلام خيار استراتيجي، والقضية الفلسطينية قضية محورية، ومصر لها موقف ثابت وعادل تجاه القضية الفلسطينية.

وتساءل بكري قائلاً: ماذا لو ظل الإرهاب مسيطراً على سيناء في مثل هذه الظروف التي نعيشها هذه الأيام؟ وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الآخر من محور فيلادلفيا، وقواتنا موجودة على الحدود لحماية الأمن القومي، بدون وجود الإرهاب أو خناجر في الظهر، وكل هذا بفضل القرار الحاسم من رئيس الدولة.

واختتم مصطفى بكري قائلا: الارهاب انتهي من سيناء بتكلفة مالية كبيرة، قرابة الـ 100 مليار جنيه ، زيادة على 600 مليار آخرين للتنمية.