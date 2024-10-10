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مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 7 ساعات عن هذه المناطق بالجيزة

07:47 م الخميس 10 أكتوبر 2024

قطع مياه الشرب

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن قرى: "صول، الخرمان، الكريمات، البرمبل، مسجد موسى، نزلة ترجم" بمركز أطفيح، لمدة ٧ ساعات، بدءاً من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ١١/ ١٠ / ٢٠٢٤ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ١٢/ ١٠ / ٢٠٢٤.

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى أعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب قطر ٤٠٠ مم على جسر ترعة صول، والمغذي لقريتي صول ونزلة ترجم.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالقرى المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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