الرئيس السيسي وأفورقي يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

(أ ش أ):

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس إريتريا أسياس أفورقي، العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وجاء في البيان المشترك الصادر اليوم الخميس، عقب مشاورات مكثفة، جرت بين الرئيسين بالعاصمة الإريترية أسمرا، بشأن العلاقات الثنائية ومسائل إقليمية ودولية حيوية، واستشرافاً للفرص المتاحة لتطوير العلاقات لخدمة تطلعات الشعبين، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من الرئيس أسياس أفورقي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واتفق الطرفان -وفق البيان- على ضرورة الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية التالية للقانون الدولي باعتبارها الأساس الذي لا غنى عنه للاستقرار والتعاون الإقليميين، إلى جانب الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة.

كما أكد البيان رفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة أو مبرر، وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأكد البيان ضرورة العمل على خلق مناخ موات للتنمية المشتركة والمستدامة، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات تحقيقا لتطلعات الشعبين نحو التنمية والازدهار، وأيضا تعميق وتكثيف التشاور السياسي بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الجيوسياسية ذات الاهتمام المشترك، من خلال تدشين لجنة تشاور سياسي على مستوى وزيري الخارجية تجتمع بشكل دوري، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات التي تحقق المصالح المشتركة.