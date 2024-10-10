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الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لإريتريا

07:38 م الخميس 10 أكتوبر 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة إريتريا ولقائه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وعقد الرئيس السيسي، قمة مصرية أريترية مع ، الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الإريترية أسمرة، تلبيةً لدعوة من الرئيس أفورقي.

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