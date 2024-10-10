الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لإريتريا
07:38 م الخميس 10 أكتوبر 2024
كتب- محمد سامي:
عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة إريتريا ولقائه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
وعقد الرئيس السيسي، قمة مصرية أريترية مع ، الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الإريترية أسمرة، تلبيةً لدعوة من الرئيس أفورقي.
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