الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لإريتريا

كتب- محمد سامي:

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة إريتريا ولقائه الرئيس الإريتري أسياس أفورقي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وعقد الرئيس السيسي، قمة مصرية أريترية مع ، الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي"، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الإريترية أسمرة، تلبيةً لدعوة من الرئيس أفورقي.