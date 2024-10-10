حدث في 8 ساعات| موعد التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير.. وزيادة أسعار الإسعاف للخدمات غير الطارئة

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، سيبدأ التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

هدية مصر للعالم.. مدبولي: بدء التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير في هذا الموعد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، سيبدأ التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

زادت من 8 صباحًا.. أسعار الإسعاف للخدمات غير الطارئة (نص اللائحة)

اعتمدت هيئة الإسعاف المصرية، اللائحة الجديدة لأسعار الخدمات غير الطارئة، والتعاقدات والتأمين، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح اليوم الخميس.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

اليوم.. السيسي يتوجه إلى إريتريا لبحث الأوضاع الإقليمية

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى العاصمة الإريترية أسمرة، في زيارةٍ تأتي تلبيةً لدعوة من الرئيس الإريتري "أسياس أفورقي".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

البيئة تحذر من انخفاض جودة الهواء لمدة 72 ساعة

أعلنت وزارة البيئة، زيادة عدد ساعات سكون الهواء بمعظم محافظات الدلتا على مدار الـ 3 أيام المقبلة خلال الفترة من 10 لـ 12 أكتوبر.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن.. الفئات المسموح لها التقديم

أعلن الأزهر الشريف، فتح باب التقدم للمسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام الدراسي الحالي بدءا من السابع من أكتوبر وحتى الـ 22 من الشهر نفسه، وذلك خلال العام الدراسي الحالي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بعد زيادة الأسعار.. خدمات "مجانية" تقدمها الإسعاف للمرضى (شروط ومستندات)

أثار قرار هيئة الإسعاف المصرية، بزيادة أسعار خدماتها غير الطارئة والتعاقدات والتأمين، اعتبارًا من اليوم الخميس، تساؤلات بشأن الخدمات المجانية التي لا تزال تقدمها الهيئة حتى الآن.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وفاة الشاعر اللبناني الكبير شوقي أبي شقرا

تُوفي اليوم، الشاعر اللبناني الكبير شوقي أبي شقرا، وهو واحد من رواد كتابة الشعر السريالي في لبنان، بعد حياة حافلة في الصحافة الثقافية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

هل نجحت إثيوبيا في تشغيل توربينات سد النهضة؟ خبير يكشف

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا، نتائج المحاولات الإثيوبية في تشغيل توربينات سد النهضة بطاقتها الكاملة خلال الفترة الماضية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا