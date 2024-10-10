استشاري حالات حرجة: القلب ينكسر فى هذه الحالات

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور باسم عادل، استشاري طب القلب والأوعية الدموية والحالات الحرجة، من خطورة الضغوط النفسية على صحة القلب، مؤكداً أن الحزن الشديد والصدمات النفسية يمكن أن تؤدي إلى ما يعرف بـ "متلازمة القلب المنكسر".

وأوضح استشاري طب القلب خلال حواره ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس، أن هذه المتلازمة تحدث نتيجة استجابة الجسم الشديدة للضغوط النفسية، حيث تفرز هرمونات التوتر بكميات كبيرة مما يؤدي إلى تقلصات شديدة في الشرايين التاجية، والتي تغذي عضلة القلب، وقد تسبب هذه التقلصات الشديدة أعراضاً مشابهة لأعراض النوبة القلبية، مثل ألم في الصدر وضيق في التنفس.

وأشار الدكتور إلى أن هذه الحالة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل قصور القلب أو حتى الوفاة، إذا لم يتم تشخيصها وعلاجها في الوقت المناسب.

ودعا الدكتور الجميع إلى الاهتمام بصحتهم النفسية إلى جانب صحتهم الجسدية، مشدداً على أهمية اللجوء إلى المتخصصين في حالة الشعور بضغوط نفسية شديدة أو حزن مستمر.