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مدبولي خلال زيارته الأقصر: نجحنا فى تقليل كثافة الفصول وسد عجز المدرسين

06:45 م الخميس 10 أكتوبر 2024
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية بختام جولته التفقدية بمحافظة الأقصر، أن جولته شملت زيارة مدرستين الاولي ثانوي عام بنات، والثانية مدرسة ابتدائية.

وأضاف أن الهدف من هذه الزيارة هو متابعة سير وانتظام العملية التعليمية، والحرص على الاستماع إلى آراء الطلاب والطالبات، وكذا المعلمين فيما يتعلق بالمنظومة التعليمية الجديدة، التى بدأ تطبيقها منذ بداية العام الدراسي الحالي، موضحاً أن الانطباع العام لهذه المنظومة ايجابي بشكل كبير.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة، من خلال تنفيذ أفكار خارج الصندوق، ساهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، مشيراً إلى التحركات الخاصة بالتعامل مع مشكلة عجز أعداد المعلمين، وصولا لحلول جذرية لهذه المشكلة، مؤكداً أن مختلف هذه الإجراءات والتحركات تأتي فى إطار الرؤية الشاملة لتطوير منظومة التعليم.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الأقصر العملية التعليمية
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