"قومي حقوق الإنسان" يعقد الملتقى الـ 17 لمنظمات المجتمع المدني الأحد المقبل

كتب- محمد نصار:

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024 تحت عنوان "دور المجتمع المدني في إنفاذ حقوق الانسان" وذلك بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.

ويشمل برنامج الملتقى، تنظيم جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، وتمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة.

ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية.

ويُشارك في الملتقى عدة وزارات وهيئات حكومية مختصة، و250 منظمة من منظمات المجتمع المدني، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، وممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون.

وسيتم خلال الملتقى الإعلان عن جائزة لأفضل مقترحات لأنشطة ومبادرات تعزز الوعي بحقوق الإنسان، مما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في 2021.