وزير التموين: زيادة السعة التخزينية لصوامع الحبوب بإجمالي 420 ألف طن

كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، السفير الفرنسي بمصر إريك شوفالييه، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

حضر الاجتماع من الجانب الفرنسي، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، كليمنس فيدال دي لا بلاش، ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية، باسكال فورث، ونائب رئيس القسم الاقتصادي، نيكولا بيك، ورئيس وحدة الزراعة والتمويل المستدام بالوكالة الفرنسية للتنمية، إلسا فايفر، ومدير منطقة مصر والشرق الأوسط "فرانس إكسبور سيريال" رولان جيراجوسيان.

كما حضر حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور أشرف صادق، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة هبة السيد، معاون الوزير القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وضياء الدين عسكر، مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات، وحبيبة أيمن بقطاع التعاون الأوروبي بوزارة التعاون الدولي.

وخلال اللقاء، أكد وزير التموين، عمق العلاقات بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، وأشار إلى أوجه التعاون المثمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية في مجالات التجارة الداخلية، والشراكة في مجال بناء الصوامع والتوسع في السعات التخزينية، مؤكدًا ضرورة تعزيز التعاون وخلق أوجه جديدة للعمل المشترك.

وفي سياق متصل، اطلع الوزير والسفير الفرنسي، على الموقف الجاري لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروعات الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والممولة من المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية والمتمثلة في زيادة السعة التخزينية لصوامع تخزين الحبوب بإجمالي سعة تخزينية 420 ألف طن موزعة على 6 مواقع بعدد من محافظات الجمهورية بما يتناسب مع حجم الإنتاج من القمح المحلي بالإضافة إلى الاحتياجات من القمح المستورد.

ويهدف المشروع لزيادة السعة التخزينية من صوامع الحبوب بما يلبي الاحتياجات اللازمة لتحقيق برنامج الحكومة في الاحتفاظ باحتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، كما يجرى إنشاء سوق الجملة بالإسماعيلية بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة والوكالة الفرنسية.

ومن جانبه، وجه سفير دولة فرنسا بمصر، التحية لوزير التموين، مشيدًا بالتعاون الكبير بين الدولتين الفرنسية والمصرية في الكثير من المجالات.

وأشار إلى تطلعه الكبير لتعزيز التعاون بمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية مع الوزارة وجهاتها التابعة في مجالات التجارة الداخلية وتعزيز الأمن الغذائي، والشراكة في مشروعات الصوامع والمستودعات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية، والعمل على زيادة السعات التخزينية والتي تساهم في تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع.