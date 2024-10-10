وزير الكهرباء يستقبل سفير الأردن لبحث وتعزيز سبل دعم الشراكة

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير.

جاء اللقاء لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون والاستثمار في مجالات الكهرباء والربط الكهربائي والطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير الشبكات.

ورحب الدكتور عصمت، بالسفير الأردني، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر والأردن على كل المستويات، والحرص على تنمية التعاون في مجال الربط الكهربائي القائم والمستقبلي، وما يستلزمه من تطوير وتحديث الشبكات الكهربائية.

وأشار إلى الروابط العميقة التي تجمع بين الشعبين، والتي تمثل نموذجًا مثاليًا للتعاون البناء بين الدول العربية وتعزز العمل العربي المشترك.

وتطرق اللقاء، إلى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة، مع التركيز على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة.

كما تم التأكيد على دعم القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وناقش الجانبان، فعاليات الدورة الـ 32 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، حيث تم الاتفاق على المضي قدمًا في الإجراءات التنفيذية لدراسة جدوى فنية واقتصادية لزيادة سعة الكابل الكهربائي القائم من 550 م. وات إلى 2000 م.وات، والتدعيمات اللازمة للشبكتين المصرية والأردنية.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى تبادل الخبرات في مجال الهيدروجين الأخضر وتقنياته، وتحديد نقاط الاتصال لتوحيد المفاهيم وتحقيق الفائدة المشتركة.

وأكد الدكتور عصمت، أن الدولة وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية في كافة المجالات.

وأوضح أن مصر تتمتع بموارد طبيعية غنية تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرًا إلى التعديلات التشريعية التي تمت لتسهيل الاستثمار في هذا القطاع، مما أدى إلى تقدم عدد من المستثمرين للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

من جانبه، أعرب السفير العضايلة عن اعتزاز الأردن بالمستوى الاستراتيجي المتقدم للعلاقات مع مصر، وأهمية تعزيزها في سياق التعاون في مجالات متعددة، وخاصة قطاع الطاقة والكهرباء.

وأشار إلى نجاح الربط الكهربائي بين البلدين وضرورة تعزيز هذا المشروع وتوسيع قدراته لتحقيق الأهداف المشتركة.

كما استعرض السفير تجربة الأردن في الاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، والتي وصلت إلى مستويات جيدة، تستهدف المملكة رفعها خلال السنوات المقبلة ضمن خطتها الوطنية في مجال الطاقة.