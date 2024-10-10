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BBC

هل نجحت إثيوبيا في تشغيل توربينات سد النهضة؟ خبير يكشف

03:44 م الخميس 10 أكتوبر 2024

سد النهضة

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كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا، نتائج المحاولات الإثيوبية في تشغيل توربينات سد النهضة بطاقتها الكاملة خلال الفترة الماضية.

وأوضح شراقي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أن تشغيل التوربينات يؤدي إلى خروج تيار مائي مندفع بقوة إلى حوض التجميع، مما يتسبب في ظهور دوامات في الصور الفضائية بلون فاتح نتيجة لانعكاس الموجات الكهرومغناطيسية.

وأضاف شراقي أن هناك ادعاءات بأن التوربينات تعمل في النهار وتتوقف أثناء الليل، وأن القمر الصناعي يمر في الساعة 5:30 فجرًا بينما تكون التوربينات متوقفة.

ورغم ذلك، أشار إلى أن القمر الصناعي يمر على سد النهضة بعد شروق الشمس بساعتين تقريبًا، أي في حوالي الساعة الثامنة صباحًا (7:58:01)، مما يعكس وجود سحب وظلها في الصور.

كما أكد أن عمل التوربينين الأوليين كان ظاهرًا في الصور الفضائية بانتظام من فبراير حتى نهاية أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن التخزين في بحيرة سد النهضة ثابت عند 60 مليار م³ ومنسوب 638 م فوق سطح البحر، متوقعًا أنه في حالة استمرار توقف التوربينات، يمكن الاكتفاء بفتح بوابة واحدة بنهاية الشهر الجاري، بسبب انخفاض الإيراد اليومي تدريجيًا من 250 مليون م³ إلى 120 مليون م³ يوميًا.

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