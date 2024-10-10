محافظ القاهرة يتابع بدء تنفيذ مشروع الفراغات العامة بالأسمرات

كتب- محمد نصار:



تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء قيام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة في تنفيذ المشروع المعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN Habitat" للفراغات العامة بالأماكن التي تم اختيارها بمدينة الأسمرات ضمن استعدادات المحافظة للمؤتمر الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر من 4 لـ 8 نوفمبر المقبل.



وأشار إبراهيم صابر، إلى أن المشروع يهدف لتوفير مساحات وفراغات عامة لقاطني الأسمرات لإحداث أثر مستدام يسهم في خلق حياة ثقافية واجتماعية وترفيهية بالمكان، وتخصيص أماكن لعب وترفيه مع مراعاة معايير الأمن والسلامة.



وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة الكبير على إنجاح هذا المنتدى بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها الإقليمية والدولية، كونه ثاني أكبر حدث أممي ضمن أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، وأهم حدث عالمي حول التحضر والتنمية العمرانية الشاملة للجميع، مؤكدًا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بجهد وبشكل متكامل مع كل الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم هذا الحدث الضخم.



ولفت محافظ القاهرة، إلى أنه سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات والزيارات تحت عنوان "أسبوع القاهرة الحضري" وذلك قبل أسبوع واحد من بدء فعاليات المنتدى، لمناقشة جميع الموضوعات التي تمس التنمية الحضرية، وسيتم تنظيم "أسبوع القاهرة الحضري" بشكل تشاركي، إذ يضم فعاليات وأنشطة متنوعة وجولات ميدانية، فضلًا عن الأنشطة الخاصة لدمج جهود جميع المؤسسات والأفراد وفئات المجتمع وإبراز دورهم في عملية التنمية المستدامة، وتبني حلول مبتكرة لتحسين جودة الحياة.



وأضاف محافظ القاهرة، أنه سيتم تنظيم زيارة لمنطقة الأسمرات للوفود المشاركة بالمنتدى خلال "الأسبوع الحضري للقاهرة" للحديث عن تجربة مصر الرائدة في القضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير حياة كريمة لقاطنيها.



ويمكن لمن يرغب في حضور المنتدى التسجيل على الموقع الرسمي للمنتدى: https://wuf.unhabitat.org/ wuf12 قبل موعد غلق باب التسجيل في 30 أكتوبر 2024.



رافق المحافظ في جولته، أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وممثلو صندوق التنمية الحضرية، و"UN Habitat".



