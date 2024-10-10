"عربية النواب" تطالب بدعم "العدل" و"الاتصالات" لمواجهة ﻿الجرائم الإلكترونية

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بجهود وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التصدي للجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية. وطالب بدعم هذه الجهود من كافة الجهات المختصة للحد من تأثير هذه الجرائم على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وفي بيان أصدره اليوم، أشاد أباظة بتوجيهات المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، لعقد ندوات توعوية للمواطنين حول الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات. كما وجه تحية للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، على جهوده الكبيرة في توعية المجتمع بمخاطر هذه الجرائم وطرق مواجهتها.

وناشد أباظة وسائل الإعلام المختلفة بتخصيص مساحات إعلامية لمناقشة هذا الموضوع المهم، ودعا لاستضافة خبراء الاتصالات والقانون لتوعية المواطنين. كما طالب جميع المحافظين بتنظيم ندوات ودورات تدريبية في المدارس والجامعات ومراكز الشباب لتعريف الطلاب والمجتمع بكيفية التصدي لهذه الجرائم.

وأشار إلى أن جهود وزارة العدل تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان". وفي هذا السياق، تم عقد 20 ندوة في مقار المحاكم الابتدائية بمختلف المحافظات، بحضور متخصصين من وزارتي العدل والاتصالات، وشارك فيها 1690 مواطنًا من القضاة وموظفي الوزارات المختلفة، إلى جانب شباب الجامعات والمدارس.