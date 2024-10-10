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30 صورة ترصد تشييع جثمان إلهام مطاوع زوجة الدكتور حسام موافي

02:54 م الخميس 10 أكتوبر 2024
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع
  • عرض 30 صورة
    جنازة زوجة الدكتور حسام موافي الدكتورة إلهام مطاوع

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كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

شيعت منذ قليل، جنازة الدكتورة إلهام مطاوع، حرم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في قصر العيني، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، عقب صلاة الظهر.

وكانت توفيت الدكتورة إلهام مطاوع، زوجة الدكتور حسام موافي، أمس الخميس.

ونعى الدكتور حسام موافي، زوجته، على حساباته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون. توفيت والدة أولادي، الدكتورة إلهام مطاوع الرجاء الدعاء لها.

تشييع جثمان إلهام مطاوع جنازة الدكتورة إلهام مطاوع حرم الدكتور حسام موافي تشييع جثمان زوجة حسام موافي مسجد مصطفى محمود بالمهندسين
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