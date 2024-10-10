محافظ القاهرة: إنشاء ساحتي انتظار جديدتين للسيارات خلف مركز المنارة للمؤتمرات

كتب- محمد نصار:

تفقد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لإنشاء ساحتي انتظار جديدتين للسيارات خلف مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمحور المشير لتوفير أماكن انتظار للوفود المشاركة لاستيعاب الكثافات المتوقعة من المشاركين في المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة "WUF12" والذي سيعقد بالقاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الضيوف الدولية المشاركة بالمؤتمر الحضري، وتوفير كل الدعم اللوجستي المصاحب لفعاليات المنتدى، مؤكدًا وجود متابعة لمختلف التجهيزات الخاصة باستضافة المنتدى بصورة يومية بشكل أساسي سواء على صعيد النقل والمواصلات، والبنية التحتية، وتنظيم الزيارات، وأيضًا تنظيم عمل المتطوعين.

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة القاهرة على خروج هذا المنتدى بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها الإقليمية والدولية، كونه ثاني أكبر حدث أممي ضمن أجندة الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، وأهم حدث عالمي حول التحضر والتنمية العمرانية الشاملة للجميع، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بجهد وبشكل متكامل مع كل الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم هذا الحدث الضخم.

وخلال الجولة، كلف محافظ القاهرة، هيئة النظافة برفع كفاءة وتطوير الحدائق المحيطة بمركز المنارة.

رافق المحافظ في جولته، منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

ويمكن لمن يرغب في حضور المنتدى التسجيل على الموقع الرسمي للمنتدى، من هنا،

قبل موعد غلق باب التسجيل 30 أكتوبر 2024.