بحضور مساعد وزير الخارجية.. ختام مراحل اختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

اختتم مجمع البحوث الإسلامية اليوم فعاليات المقابلات الشخصية لمدرسي ووعاظ الأزهر الشريف المتقدمين لمسابقة الابتعاث إلى الخارج، والتي استمرت على مدار أربعة أيام.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والسفير ياسر شعبان مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، والدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والسفير أحمد فريد نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية وشئون الوافدين، ونواب رئيس الجامعة وعدد من أساتذة وعمداء كليات جامعة الأزهر.

وقال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، إن لجنة المقابلات الشخصية ركزت على عدة معايير لتقييم المتقدمين تمثلت في جوانب عدة منها: الثقافة العامة، والسمات الشخصية، والتنمية المهنية، والتطوير والابتكار، والتحصيل العلمي، وذلك لاختيار أفضل العناصر المتقدمة على تمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم، مضيفًا أن الابتعاث الخارجي لدول العالم يمثل أحد ركائز رسالة الأزهر الشريف العالمية والتي تولي لها الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا لما تمثله من قوة ناعمة لمصر في الخارج.

فيما أوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور محمد الجندي، أن مبعوثي الأزهر يقومون بأدوار مهمة سواء على المستوى التعليمي أم الدعوي، ونقل رسالة الأزهر ومنهجه القائم على الوسطية والاعتدال والتسامح والحوار وقبول الآخر واحترام التعددية، إضافة إلى القدرة على مواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات، موضحًا أن لجنة المقابلات حرصت على الشفافية الكاملة في اختيار أفضل المتقدمين في المجالات المختلفة سواء الشرعية أم العلوم الثقافية التي تضمنتها المسابقة.