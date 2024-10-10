افتتاح فرع لصيدليات الإسعاف المصرية بحرم جامعة عين شمس

كتب- عمر صبري:

افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، اليوم، فرع صيدليات الإسعاف المصرية بحرم جامعة عين شمس 2، ضمن جهود الجامعة في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لكل أفراد المجتمع الجامعي في ظل استراتيجية متكاملة لتوفير الخدمات الطبية بكفاءة وجودة عالية، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية فى دعم القطاع الصحي وتعزيز توفير الدواء ووصوله للمواطن المصري بسهولة ويسر.

وخلال الافتتاح، أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، أن هذه الخطوة تعكس حرص إدارة الجامعة المستمر على تحسين جودة الرعاية الصحية داخل الحرم الجامعي وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، تلبي احتياجات المجتمع الجامعي من الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل يسير وفعال.

وأضاف أن الجامعة تعمل على تطوير المزيد من المرافق الصحية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة.

وتتميز صيدليات الإسعاف المصرية التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية بتوفير مجموعة واسعة من الأدوية والمستلزمات الصحية الضرورية، إلى جانب توفير الأدوية الناقصة في السوق المصرية، وأدوية الأمراض المزمنة بالإضافة إلى تقديم خدمات صيدلانية متكاملة، وستسهم الصيدلية في تسهيل الوصول السريع إلى الأدوية والمستلزمات الطبية للمجتمع الجامعى، كما توفر الصيدلية صرف روشتات التعاقدات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

شهد الافتتاح الدكتور هاني لطفي، مدير عام التعاقدات بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، والدكتورة هويدا الجبالي، عميد كلية الدراسات العليا الطفولة، واللواء أحمد لاشين، أمين عام الجامعة، وسعيد طارق، مدير إدارة الرعاية الطبية.