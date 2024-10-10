بعد زيادتها.. نقيب المسعفين يطالب بنسبة من رسوم "الخدمات غير الطارئة" للعاملين

كتب- أحمد جمعة:

طالب وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، بضرورة تخصيص نسبة من الرسوم التي تحصلها الهيئة مقابل الخدمات غير الطارئة، ومنحها للعاملين بالهيئة الذين يقومون بتلك الخدمات.

يأتي ذلك بعدما اعتمدت هيئة الإسعاف المصرية، اللائحة الجديدة لأسعار الخدمات غير الطارئة، والتعاقدات والتأمين، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من الساعة الثامنة صباح اليوم الخميس، وتضمن زيادة في أسعار تلك الخدمات.

وقال "سرحان" في تصريحات لمصراوي: "العاملون في الإسعاف، الذين يقومون بخدمة النقل، يجب أن يكون لهم نصيب من الأموال التي تُحصَّل يومياً، ولو بشكل مكافآت من هذه المبالغ. ولكن للأسف، العاملون في الإسعاف أو أطقم السيارات، القائمون على عمليات النقل، لا يستفيدون بأي مبلغ من هذه التحصيلاتـ بل بالعكس، في حال حدوث أي خطأ في التحصيل أو الحساب، يُجبر المسعف أو السائق على الدفع من جيبه الخاص".

وأضاف: "أطالب بتخصيص نسبة من هذه التحصيلات لصالح العاملين في الإسعاف الذين يقومون بعمليات النقل، الشيل، الرفع، والانتقال، ويتحملون هذه المسؤولية الكبيرة، هذا مطلب عادل، ويحدث بالمثل في العديد من المصالح الحكومية، حيث يحصل العاملون على نسبة من الدخل الخارجي الذي يتم تحصيله".

وأوضح "سرحان" أن هذا النظام كان معمولاً به في الإسعاف قبل إنشاء الهيئة؛ حيث كان هناك نسبة تُحصَّل وتوزع على العاملين، بما في ذلك الإدارة، العاملون على السيارات، السائقون، والإداريون، ولكن بعد إنشاء الهيئة، أصبحت هذه الأموال تدخل في ما يُسمى "الحساب الخاص" لصالح وزارة المالية، التي تعيدها كجزء من موازنة الهيئة.

وشدد رئيس النقابة العامة للإسعاف على أن النقابة ليس لنا علاقة بالقرار الذي اعتمدته الهيئة، لكن بشكل عام، فتحريك الأسعار "كان أمراً لا بد منه نظراً لارتفاع التكلفة التشغيلية لسيارات الإسعاف" وفق قوله.

وأضاف: "الفترة الماضية شهدت ارتفاعات متكررة في أسعار البنزين والسولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة التشغيل، وبالتالي كان من الضروري تعديل الأسعار".

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