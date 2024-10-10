وفاة الشاعر اللبناني الكبير شوقي أبي شقرا

كتب- محمد شاكر:

تُوفي اليوم، الشاعر اللبناني الكبير شوقي أبي شقرا، وهو واحد من رواد كتابة الشعر السريالي في لبنان، بعد حياة حافلة في الصحافة الثقافية.

ويعدّ "أبي شقرا" أحد أبرز أركان مجلة شعر التي جمعت الشعراء، أدونيس، ومحمد الماغوط، ويوسف الخال، وأنسي الحاج، وقد عمل فيها سكرتيراً للتحرير، وكما فعل أقرانه من مؤسّسي مجلة شعر، ترجم أبي شقرا نصوصًا لشعراء مثل: رامبو، ولوتريامون، وأبولينير، وريفيردي، لكنّ هذه الممارسة ظلّت هامشية وبعيدة من شعره.

ولد شوقي مجيد أبي شقرا في بيروت عام 1935، وحاز العديد من الجوائز، وكتب عن شعره العديد من النقاد، كما خضعت أعماله للدراسة الأكاديمية من قبل أكثر من طالب ماجستير ودكتوراه في لبنان.

وأصدر "أبي شقرا" ديوانه الأول "أكياس الفقراء" عام 1959 حيث بدت قصيدة التفعيلة التي اعتمدها مختلفة عن قصيدة التفعيلة لدى نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وبلند الحيدري وصلاح عبد الصبور، فالقصائد وإن اعتمدت التفعيلة كانت أيضًا تحلق نحو ما يسمى "الشعر الحر" وهو ما تأكد حين تخلى شوقي أبو شقرا عن التفعيلة بعد ديوانين فقط ليكتب شعر النثر.

وطبعت دار النهضة العربية في بيروت الديوان في طبعة جديدة مؤخرًا إحياء لما قدمه الشاعر اللبناني الكبير شوقي أبو شقراء فيه من قصائد مميزة، وحاز ديوانه: "حيرتي جالسة تفاحة على الطاولة"، جائزة مجلة شعر في العام 1962.