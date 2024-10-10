محافظ الجيزة يتفقد تطوير محيط محطة قطارات بشتيل ويصدر توجيهات مهمة

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية بمحيط محطة قطارات بشتيل، تابع خلالها إنتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمحيط المحطة بنطاق أحياء العجوزة والمنيرة الغربية.

وخلال الجولة، أكد "النجار"، على مسؤولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ضرورة متابعة الأعمال وتنفيذ الصيانة الدورية لها، مشددًا على إبراز المظهر الحضارى وإضفاء العناصر الجمالية بمختلف الطرق والمحاور المؤدية للمحطة.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورؤساء الأحياء لتسيير دوريات النظافة والإشغالات على مدار اليوم للحفاظ على مستوى النظافة، ومنع الإشغالات، وتحسين الرؤية البصرية الخاصة بمنظومة الإعلانات بالشوارع وواجهات المحال.

كما استمع المهندس عادل النجار، إلى شرح من مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، حول الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة لتطوير المخططات المرورية لتيسير الحركة المرورية بالمحاور والطرق المحيطة بها.