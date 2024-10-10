فاروق ضيف قارئا.. نقل شعائر صلاة الجمعة غدا من مجمع الشهداء بالإسماعيلية

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة من مسجد مجمع الشهداء بمحافظة الإسماعيلية، ضمن الاحتفالات بالذكرى 51 لانتصارات أكتوبر.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة غدا، القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، على أن يكون موضوع خطبة الجمعة هو "السماحة في البيع والشراء وسائر المعاملات"

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا هو "السماحة في البيع والشراء وسائر المعاملات" وهي الخطبة الموحدة على جميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر لأنه يتبع مشيخة الأزهر، ولا يسري عليه موضوع الخطبة الموحدة.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.