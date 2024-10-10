سرطان الثدي.. 5 نصائح مهمة للسيدات في شهر "التوعية"

كتب- أحمد جمعة:

أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، وهو مناسبة عالمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول هذا المرض وأهمية الكشف المبكر عنه.

ويُعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء، حيث يُسجل نحو 2.3 مليون حالة جديدة سنويًا على مستوى العالم.

أما في مصر فسبق أن أعلنت وزارة الصحة انخفاض نسبة اكتشاف أورام الثدي في مراحلها المتأخرة (الثالثة والرابعة)، من 58.5% من الحالات إلى 29.5%، وذلك نتيجة للفحص والتشخيص المبكر، ضمن مبادرة دعم صحة المرأة.

وقدمت هيئة الدواء المصرية، عددًا من النصائح المهمة للسيدات والتي تشمل:

- الفحص الذاتي للثدي والمتابعة باستمرار واستشارة الدكتور فورا عند الشعور بأي أمر غير طبيعي.

- الحد من العلاج الهرموني في سن انقطاع الدورة الشهرية، (العلاج الهرموني المركب ممكن يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي، عشان كده لازم ترجعي للدكتور لمعرفة فوائد ومخاطر العلاج الهرموني).

- المحافظة على وزن صحي، واتباع نظام أكل صحي.

- ممارسة الرياضة.

- التوقف عن التدخين وتجنب شرب الكحوليات.

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