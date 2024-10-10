البيئة تحذر من انخفاض جودة الهواء لمدة 72 ساعة

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة البيئة، زيادة عدد ساعات سكون الهواء بمعظم محافظات الدلتا على مدار الـ 3 أيام المقبلة خلال الفترة من 10 لـ 12 أكتوبر.

وقالت الوزارة، في بيان الخميس، إن ذروة هذه الحالة تكون غدا الجمعة على أن يبدأ التحسن التدريجي يوم السبت 12 أكتوبر، ومن المتوقع انخفاض جودة الهواء خلال تلك الفترة في حالة زيادة أي انبعاثات صادرة من المصادر المحلية.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، بتكثيف حملات المرور على محاور منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، وإحكام السيطرة على عمليات حرق قش الأرز خاصة مع مؤشرات ‏التهوية الغير جيدة لتفادي أي تأثيرات سلبية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وشددت الوزيرة، على تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصناعية و المقالب العشوائية لضمان ضبط أداؤها ‏البيئي، وتكثيف حملات فحص عوادم المركبات على الطرق لإحكام السيطرة على الانبعاثات والحد من مصادر التلوث.

وتتابع وزارة البيئة، مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الرصد المستمر التابعة لها والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية، كما تتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين والمتعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء، عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.