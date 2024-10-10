إعلان

BBC

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10-10- 2024

06:58 ص الخميس 10 أكتوبر 2024

طقس معتدل الحرارة (2)_1

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10-10- 2024، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه من المقرر أن يسود طقس اليوم الخميس 2024-10-10، معتدل الحرارة في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت أن حالة طقس اليوم الخميس 10-10-2024، تشهد شبورة مائية، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة.

وأكدت أن طقس اليوم الخميس يشهد رياحًا تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

طقس معتدل الحرارة طقس اليوم طقس اليوم الخميس الأرصاد الجوية الطقس طقس معتدل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد مزاعم "الدعم السريع".. بيان عاجل من الخارجية المصرية
عاجل - أول تعليق من رابطة التجار على شروط استيراد سيارات المعاقين الجديدة
قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن مسابقات وظائف معلم مساعد بالتربية والتعليم
شروط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين.. الحكومة تعلن التفاصيل (بيان رسمي)
تعرف على حالة الطقس حتى الاثنين المقبل
"القومي للإتصالات" يكشف تفاصيل دخول الجيل الخامس إلى مصر
عام على طوفان الأقصى.. حروب الساحات بلا انتصار - ملف