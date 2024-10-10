حدث ليلًا| بيان حكومي مهم بشأن موسم الحج 2025 وموعد إصدار قانون العمل الجديد

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، يرصدها "مصراوي" على النحو التالي:

مدبولي يتابع الاستعدادات المبكرة لموسم الحج المقبل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع اللجنة العليا للحج، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، ومحمد جبران، وزير العمل، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف عبد المعطي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

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يتصدى للفصل التعسفي ويربط العمل بالإنتاج.. موعد إصدار قانون العمل الجديد - خاص

قال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد يتناول النقاط الخلافية الموجودة في القانون القديم، بما في ذلك ساعات العمل والإجازات وربط العمل بالإنتاج.

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مدبولي: خط السكك الحديدية في سيناء سيمتد للعريش وطابا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ماضية في تنفيذ خطط تنمية سيناء، وأنها حريصة على تأمين كافة مقدرات هذه المنطقة التي وصفها بـ"البقعة العزيزة" على مصر.

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لأول مرة.. وزير المالية: نظام ضريبي لصغار ومتوسطى الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

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الأوقاف: 54 ألف أسرة استفادت من مساعدات مبادرة "بداية جديدة"

شاركت وزارة الأوقاف، بالعديد من الأنشطة دعوياً واجتماعياً وأعمال البر، ضمن مبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، التي تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة.

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وزير الصحة: ضخ 160 مليون عبوة لـ467 مستحضرا دوائيا منذ أغسطس وحتى الآن

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، زيادة ضخ الأدوية بالسوق المحلي والتي بلغت 160 مليون عبوة إضافية لـ467 مستحضرا دوائيا، منذ بداية شهر أغسطس الماضي وحتى الآن.

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يُهدد دولة بطوفان يستحيل إيقافه.. خبير يكشف مخاطر سد السرج الإثيوبي

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، مخاطر سد وادي السرج الإثيوبي المقام بمنطقة سد النهضة.

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تعرف على الخدمات التي تقدمها مبادرة بداية بالمحافظات

تعد مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" من المبادرات الرئاسية الهامة لدى جموع المواطنين كونها تكمن في استثمار رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية.

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بعد أزمة معاشها..من هي الإعلامية نبيلة سنبل؟

تصدر اسم الإعلامية نبيلة سنبل البالغة من العمر 83 عاما محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة بعد أزمتها في طريقة الحصول على معاشها.

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