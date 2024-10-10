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شبورة وحرارة وبرودة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

09:00 ص الخميس 10 أكتوبر 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت هيئة الأرصاد"، أن طقس حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهرالجوية المختلفة، منها نشاط رياح.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الـ6 أيام القادمة، طقس معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد رياحًا تنشط احيانًا على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وأوضحت أن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد شبورة مائية، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على شمال الصعيد، قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الأرصاد
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